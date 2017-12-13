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10:13 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске BMW висит на автомобильном мосту у «Родника»

Сегодня утром челябинцы, проезжающие мимо торгово-развлекательногго комплекса «Родник» в центре Челябинска могли наблюдать белый легковой автомобиль BMW, повисший на ограждении автомобильного моста у реки Миасс.

Как написали очевидцы в социальных сетях, автоавария произошла в ночь с 12 на 13 декабря. Вероятно, находившийся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения водитель не справился с управлением, разбил машину и скрылся, не вызвав сотрудников ГИБДД.

Автомобиль так и остался висеть на мосту, а место ДТП в нарушение правил не было обозначено знаками аварийной остановки. Не исключено, что вскоре автовладелец заявит об угоне автомобиля.

В управлении ГИБДД по Челябинской области ситуацию пока не комментируют. В ближайшее время аварийный автомобиль будет снят с ограждения моста и отправлен на спецстоянку. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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