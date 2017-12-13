В Челябинске BMW висит на автомобильном мосту у «Родника»

Как написали очевидцы в социальных сетях, автоавария произошла в ночь с 12 на 13 декабря. Вероятно, находившийся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения водитель не справился с управлением, разбил машину и скрылся, не вызвав сотрудников ГИБДД.

Автомобиль так и остался висеть на мосту, а место ДТП в нарушение правил не было обозначено знаками аварийной остановки. Не исключено, что вскоре автовладелец заявит об угоне автомобиля.