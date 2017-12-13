На мосту в Омске лоб в лоб столкнулись маршрутка и легковушка: пятеро пострадавших
Микроавтобус двигался по маршруту № 903 по мостам на Московку, когда на встречную полосу вылетела легковушка.
Микроавтобус двигался по маршруту № 903 по мостам на Московку, когда на встречную полосу вылетела легковушка.
Серьезная авария на мостах по пути на Московку: легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус столкнулись лоб в лоб.
Сообщение о ДТП на улице Новокирпичная поступило в Госавтоинспекцию в 10:45. Прибывшие сотрудники ГИБДД установили, что 28-летний водитель «Хендай Солярий» ехал по мостам в сторону улицы Кирова. По неизвестным причинам водитель выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский микроавтобус «Фиат», который ехал навстречу.
Авария не обошлась без пострадавших. На момент ДТП в микроавтобусе, едущем по маршруту № 903 «Морозовка-Лента», было четверо пассажиров, все они получили травмы. Водитель «Хендай» и пассажиры, мужчины 78, 45, 27 и 18 лет попали в больницу.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства аварии. В соцсетях тем временем появились фотографии серьезного ДТП. Видно, что легковой автомобиль сильно поврежден.