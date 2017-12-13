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10:16 (мск), источник: Om1.ru

На мосту в Омске лоб в лоб столкнулись маршрутка и легковушка: пятеро пострадавших

Микроавтобус двигался по маршруту № 903 по мостам на Московку, когда на встречную полосу вылетела легковушка.

Серьезная авария на мостах по пути на Московку: легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус столкнулись лоб в лоб.

Сообщение о ДТП на улице Новокирпичная поступило в Госавтоинспекцию в 10:45. Прибывшие сотрудники ГИБДД установили, что 28-летний водитель «Хендай Солярий» ехал по мостам в сторону улицы Кирова. По неизвестным причинам водитель выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский микроавтобус «Фиат», который ехал навстречу.

Авария не обошлась без пострадавших. На момент ДТП в микроавтобусе, едущем по маршруту № 903 «Морозовка-Лента», было четверо пассажиров, все они получили травмы. Водитель «Хендай» и пассажиры, мужчины 78, 45, 27 и 18 лет попали в больницу.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства аварии. В соцсетях тем временем появились фотографии серьезного ДТП. Видно, что легковой автомобиль сильно поврежден.

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