Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Невзоров: «Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее. Понравилось»
Хороший уход: репортаж из хосписа
Фильм 2017 года, собравший $254 млн в прокате при бюджете $4 млн
Невероятная роскошь: свадьба в семье олигарха всколыхнула соцсети
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский отдыхают в Венеции
Что известно о человеке, купившем самую дорогую картину в миреПокупателем самой дорогой картины Леонардо Да Винчи "Спаситель мира" стал саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мухаммед бин Фархан Аль Сауд.
США приняли решение по Порошенко и Саакашвили - Царев
США похвалили Россию за надувные танки - СМИ США
«Меркель неожиданно высказалась о России, сменив позицию» - СМИ
РФ и Китай наносят мощный удар золотом по доллару
СМИ: телезрители Украины голосовали за Януковича вместо Порошенко
Актер Александр Солдатов умер в возрасте 45 лет
Нетребко в блестящей шапке и клетчатом пальто гуляет в Милане
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский отдыхают в Венеции
Абрамович и Пересильд заняли одну ложу на премьере в ГАБТ – СМИ
От рака умер актер Александр Солдатов — СМИ
«Своих подонков уберите с Украины»: Яценюк о фразе Медведеву
С россиян могут начать собирать новый налог
Фоторепортажи
10В Москве открылась выставка SUPERPUTIN
8В Австрии взорвался крупнейший газовый хаб
09:52 (мск), источник: РИА Новости

В Ленинградской области три человека погибли при пожаре в квартире

С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 дек — РИА Новости. Следственные органы Ленинградской области проводят проверку после обнаружения тел трех погибших при пожаре в квартире в Тосненском районе, сообщает в среду СУСК РФ по региону.

Источник: РИА Новости

Как уточняет следственное управление, тела двух женщин 36 лет и 50 лет, а также 52-летнего мужчины были обнаружены после тушения пожара 12 декабря в квартире одного из домов в посёлке Любань Тосненского района.

«Следственным отделом… проводится проверка по факту обнаружения тел двух женщин и мужчины после пожара… По предварительным данным, указанные лица вели асоциальный образ жизни, злоупотребляли спиртными напитками, накануне находились в указанной квартире в состоянии сильного алкогольного опьянения. Причина пожара устанавливается», — говорится в сообщении.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, информирует СУСК.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Ленинградской области три человека погибли при пожаре в квартире
Термояд: как добывают энергию звезд на Земле
Украина допустила прекращение железнодорожного сообщения с РФ
Дональд Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии и Ираке
Снова «всё включено». Когда российские туристы вернутся в Египет
Транзит газа на хабе в Австрии восстановили после взрыва
Путин подписал указ о повышении окладов федеральным чиновникам
Девушки в авиационном училище: как готовят будущих летчиц
Подсчитано количество контрафактной водки в магазинах
Спорт
Собрание дает «добро»: российские спортсмены едут на Олимпиаду Александр Жуков, Татьяна Тарасова, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и другие призвали поддержать спортсменов в их желании выступить на Играх в Пхенчхане
Авто
Трое россиян купили автомобили за 240 миллионов рублей каждый Как сообщил операционный директор люксового подразделения группы компаний «Авилон» Вагиф Бикулов, гиперкар Bugatti Chiron передали первому клиенту из России
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
«Бабий бунт» закрыли из-за недовольства зрителей Бузовой По словам сотрудника редакции шоу, проект «не зашел» и его действительно закрывают
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
Леди
Женщина, одевавшая Голливуд: 8 фактов об Эдит Хед Эдит Хед — самый титулованный и известный художник по костюмам в мире. За свою долгую жизнь она поработала почти со всеми голливудскими звездами
Дети
Минобрнауки сообщило расписание ЕГЭ на 2018 год Расписание ЕГЭ в 2018 году уже утверждено и пройдет традиционно в три этапа, включающие резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь