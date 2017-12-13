Под Волгоградом сотрудники МЧС спасли детей, едва не утонувших в пруду

Как рассказал лейтенант внутренней службы Григорий Горбачёв, прибывший в его составе, мальчик и девочка находились в полынье в 15 метрах от берега. Сопротивляясь тяжести набухшей от воды одежды, подростки из последних сил держались за кромку льда. Григорий сначала забросил спасательную верёвку в полынью и крикнул детям, чтобы те обмотали себя её концом. Но они не смогли этого сделать, так как у них сильно замёрзли руки. Сбросив боёвку, пожарный бросился в воду. Тяжестью тела он ломал ледовую корку, сковавшую водоём и подбирался к детям. Через некоторое время ему вместе с коллегами удалось вытащить их на берег, где они передали тех в руки медиков.