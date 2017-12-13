В Воронеже сгорели легковушка и мотоцикл
Оба пожара случились в Ленинском районе.
Оба пожара случились в Ленинском районе.
О возгорании на улице 20 лет Октября в дежурную часть МЧС сообщили в 1.22 в среду, 13 декабря. На место ЧП выехали восемь пожарных на двух машинах. Огонь полностью потушили в 1.38. В итоге сгорел сарай 2×3 м и мотоцикл.
В ту же ночь в 2.22 в МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Краснознаменной. Туда выехали четыре сотрудника на одной машине. Пожар ликвидировали в 2.34. Огонь повредил моторный отсек и панель приборов легковой машины на площади два квадратных метра.
Напомним, с начала недели участились ночные пожары машин. 11 декабря сгорели три авто на улице Лизюкова. А 12-го на улице Владимира Невского в ночи полыхали пять машин.