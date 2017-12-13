Двух педофилов из Витебска посадили на 16 лет

— Суд Октябрьского района Витебска приговорил мужчин 1964 и 1966 года рождения, ранее не судимых коллег по работе, к 16 годам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима, — сообщила пресс-секретарь Витебского областного суда Наталья Платоненко.

Кстати, в 2017 году стало известно о 64 изнасилованиях детей — это в 3,5 раза больше, чем в 2016 году.