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10:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Двух педофилов из Витебска посадили на 16 лет

Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Источник: Комсомольская правда

— Суд Октябрьского района Витебска приговорил мужчин 1964 и 1966 года рождения, ранее не судимых коллег по работе, к 16 годам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима, — сообщила пресс-секретарь Витебского областного суда Наталья Платоненко.

Заседание было закрытым. Напомним, преступники истязали троих малолетних детей.

Кстати, в 2017 году стало известно о 64 изнасилованиях детей — это в 3,5 раза больше, чем в 2016 году.

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