Полицейские вытаскивают автолюбителей из сугробов в Хабаровске
Регион до сих пор ощущает последствия снежного циклона.
Регион до сих пор ощущает последствия снежного циклона.
В Хабаровском крае десятки автомобилей застревают в сугробах, которые появились после снежного циклона, обрушившегося на регион 11 декабря. Некоторым водителям удается самостоятельно выбраться из снежного плена, а к тем у кого не получается это сделать на помощь приходят сотрудники ГИБДД.
— За время прохождения циклона сотрудниками Госавтоинспекции Хабаровского края была оказана помощь более чем пятидесяти водителям. Инспекторы помогают не только на заснеженных трассах, но и на городских улицах.
Правоохранители также отмечают, что продолжат помогать автолюбителям до тех пор, пока дорожники не приведут трассы в порядок. По мнению полицейских, на это может уйти несколько дней.