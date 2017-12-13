Полицейские вытаскивают автолюбителей из сугробов в Хабаровске

В Хабаровском крае десятки автомобилей застревают в сугробах, которые появились после снежного циклона, обрушившегося на регион 11 декабря. Некоторым водителям удается самостоятельно выбраться из снежного плена, а к тем у кого не получается это сделать на помощь приходят сотрудники ГИБДД.

— За время прохождения циклона сотрудниками Госавтоинспекции Хабаровского края была оказана помощь более чем пятидесяти водителям. Инспекторы помогают не только на заснеженных трассах, но и на городских улицах. Из-за скользкого дорожного покрытия и несоблюдения скоростного режима, водители не справляются с управлением, и их машины заносит в придорожные сугробы, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.