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10:51 (мск), источник: СуперОмск

Омская полиция ищет подростка, пропавшего две недели назад

16-летний Дмитрий Данилин ушел из дома в деревне Зотино Кормиловского района Омской области еще 28 ноября.

Рост подростка 150−165 см, худощавый, карие глаза, короткие рыже-русые волосы. Ушел в черной куртке длиной до колен, синих джинсах, серой толстовке с капюшоном, белой футболке и черных кроссовках.

Кроме того, полицейские разыскивают 16-летнюю Олесю Сергееву. Девушку ищут уже пять суток — 8 декабря она ушла из дома на 4-й Транспортной. Девочке на вид 16 лет, рост 165 см, среднее телосложение, длинные русые волосы, серо-голубые глаза. Ушла в синей шапке, синем пуховике, синих джинсах и черных сапогах.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавших подростках, сообщить об этом в полицию.

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