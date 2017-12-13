Омская полиция ищет подростка, пропавшего две недели назад
16-летний Дмитрий Данилин ушел из дома в деревне Зотино Кормиловского района Омской области еще 28 ноября.
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16-летний Дмитрий Данилин ушел из дома в деревне Зотино Кормиловского района Омской области еще 28 ноября.
Рост подростка 150−165 см, худощавый, карие глаза, короткие
Кроме того, полицейские разыскивают 16-летнюю Олесю Сергееву. Девушку ищут уже пять суток — 8 декабря она ушла из дома на 4-й Транспортной. Девочке на вид 16 лет, рост 165 см, среднее телосложение, длинные русые волосы,
Полиция просит всех, кто располагает