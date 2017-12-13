Омская полиция ищет подростка, пропавшего две недели назад

Рост подростка 150−165 см, худощавый, карие глаза, короткие рыже-русые волосы. Ушел в черной куртке длиной до колен, синих джинсах, серой толстовке с капюшоном, белой футболке и черных кроссовках.

Кроме того, полицейские разыскивают 16-летнюю Олесю Сергееву. Девушку ищут уже пять суток — 8 декабря она ушла из дома на 4-й Транспортной. Девочке на вид 16 лет, рост 165 см, среднее телосложение, длинные русые волосы, серо-голубые глаза. Ушла в синей шапке, синем пуховике, синих джинсах и черных сапогах.