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10:54 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Уфе ночью сгорел Лексус, был взрыв — очевидцы

Минувшей ночью в Уфе в микрорайоне «Южный» на парковке возле дома по ул. Софьи Перовской, 42/2 сгорел автомобиль «Лексус».

Видео с места происшествия в редакцию ГорОбзор.ру передал очевидец. Он же сообщил подробности.

— Машина взорвалась. Это произошло напротив нашего ЖЭУ. Предполагается, что имеет место поджог, — рассказал собеседник.

Случай прокомментировали в республиканском управлении МЧС России. По данным экстренной службы, сообщение на пульт диспетчера поступило в 03:44 по местному времени.

— По прибытию к месту вызова обнаружено горение автомобиля «Лексус». На тушении работали силы и средства от МЧС в количестве 2 единицы техники и 6 человек личного состава. В 03:57 пожар локализован, в 4:04 открытое горение ликвидировано. На месте работает дознаватель, причина пожара устанавливается, — рассказали в пресс-службе министерства.

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