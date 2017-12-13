В Уфе ночью сгорел Лексус, был взрыв — очевидцы

Видео с места происшествия в редакцию ГорОбзор.ру передал очевидец. Он же сообщил подробности.

Случай прокомментировали в республиканском управлении МЧС России. По данным экстренной службы, сообщение на пульт диспетчера поступило в 03:44 по местному времени.