Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Невзоров: «Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее. Понравилось»
На лице американца выросли грибы
Италия ввела режим ЧП из-за прекращения поставок газа из России
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у чиновников
Образ дня: Рената Литвинова в платье от Balenciaga
Что известно о человеке, купившем самую дорогую картину в миреПокупателем самой дорогой картины Леонардо Да Винчи "Спаситель мира" стал саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мухаммед бин Фархан Аль Сауд.
США приняли решение по Порошенко и Саакашвили - Царев
США похвалили Россию за надувные танки - СМИ США
«Меркель неожиданно высказалась о России, сменив позицию» - СМИ
РФ и Китай наносят мощный удар золотом по доллару
СМИ: телезрители Украины голосовали за Януковича вместо Порошенко
Актер Александр Солдатов умер в возрасте 45 лет
Кайли Миноуг блистала на красной дорожке в Сиднее
Словарь Merriam-Webster назвал «феминизм» словом 2017 года
Абрамович и Пересильд заняли одну ложу на премьере в ГАБТ – СМИ
От рака умер актер Александр Солдатов — СМИ
«Своих подонков уберите с Украины»: Яценюк о фразе Медведеву
С россиян могут начать собирать новый налог
Фоторепортажи
10В Москве открылась выставка SUPERPUTIN
8В Австрии взорвался крупнейший газовый хаб
09:54 (мск), источник: Фонтанка

25 тонн рыбы пропали между Петербургом и Москвой

Партия рыбы не доехала до склада в Петербурге. Фуру нашли в Ленобласти, но без груза.

Как стало известно «Фонтанке», около полуночи 10 декабря в полицию Кировского района города с заявлением обратился 29-летний водитель грузовика. Он сообщил, что несколько часов назад оставил грузовой тягач с полуприцепом на парковке АЗС «ПТК» на проспекте Маршала Жукова, 10. Вернувшись, не обнаружил ни транспортного средства, ни белого контейнера, содержимое которого заявитель должен был доставить на Кубинскую улицу.

Той же ночью грузовик с полуприцепом нашли брошенным на трассе «Москва-Петербург», недалеко от Тосно. Груз в машине отсутствовал.

11 декабря в правоохранительные органы обратился уже директор транспортной компании. Он сообщил, что в угнанном грузовике был товар — тушки масляной рыбы, весом почти 25 тонн и более 5 млн рублей стоимостью.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Напомним, похожее преступление расследуют сейчас правоохранительные органы Московского района города. В начале декабря пропала фура с горбушей, ехавшая из Подмосковья в Северную столицу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Рейтинг влиятельности Санкт-Петербурга - 2017
Чемпионат мира: аренда в ажиотаже
Украина допустила прекращение железнодорожного сообщения с РФ
Дональд Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии и Ираке
Снова «всё включено». Когда российские туристы вернутся в Египет
Транзит газа на хабе в Австрии восстановили после взрыва
Путин подписал указ о повышении окладов федеральным чиновникам
Девушки в авиационном училище: как готовят будущих летчиц
Подсчитано количество контрафактной водки в магазинах
Спорт
Собрание дает «добро»: российские спортсмены едут на Олимпиаду Александр Жуков, Татьяна Тарасова, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и другие призвали поддержать спортсменов в их желании выступить на Играх в Пхенчхане
Авто
Трое россиян купили автомобили за 240 миллионов рублей каждый Как сообщил операционный директор люксового подразделения группы компаний «Авилон» Вагиф Бикулов, гиперкар Bugatti Chiron передали первому клиенту из России
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
«Бабий бунт» закрыли из-за недовольства зрителей Бузовой По словам сотрудника редакции шоу, проект «не зашел» и его действительно закрывают
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
Женщина, одевавшая Голливуд: 8 фактов об Эдит Хед Эдит Хед — самый титулованный и известный художник по костюмам в мире. За свою долгую жизнь она поработала почти со всеми голливудскими звездами
Дети
Минобрнауки сообщило расписание ЕГЭ на 2018 год Расписание ЕГЭ в 2018 году уже утверждено и пройдет традиционно в три этапа, включающие резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь