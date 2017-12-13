25 тонн рыбы пропали между Петербургом и Москвой

Как стало известно «Фонтанке», около полуночи 10 декабря в полицию Кировского района города с заявлением обратился 29-летний водитель грузовика. Он сообщил, что несколько часов назад оставил грузовой тягач с полуприцепом на парковке АЗС «ПТК» на проспекте Маршала Жукова, 10. Вернувшись, не обнаружил ни транспортного средства, ни белого контейнера, содержимое которого заявитель должен был доставить на Кубинскую улицу.

Той же ночью грузовик с полуприцепом нашли брошенным на трассе «Москва-Петербург», недалеко от Тосно. Груз в машине отсутствовал.

11 декабря в правоохранительные органы обратился уже директор транспортной компании. Он сообщил, что в угнанном грузовике был товар — тушки масляной рыбы, весом почти 25 тонн и более 5 млн рублей стоимостью.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.