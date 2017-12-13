В Калининграде судят подростка и двух мужчин, похитивших жителя Балтийска

На скамье подсудимых оказались 16-летний юноша, 18-летний парень и 33-летний мужчина.
По версии следствия, ночью 24 октября 2016 года они похитили жителя города Балтийска, на угнанном автомобиле увезли его в Советск, где в подвале одного из домов «с применением насилия, требовал от потерпевшего сообщить информацию о месте нахождения тайника с янтарем».
«Несовершеннолетний обвиняемый вину в предъявленном обвинении признал полностью, двое других вину признали частично», — сообщили в следственном комитете.
Отметим, что в качестве свидетелей допрошено более 30 человек, проведено более 50 иных следственных и процессуальных действий.
Уголовное дело направлено в Советский городской суд для рассмотрения по существу.