В Калининграде судят подростка и двух мужчин, похитивших жителя Балтийска

По версии следствия, ночью 24 октября 2016 года они похитили жителя города Балтийска, на угнанном автомобиле увезли его в Советск, где в подвале одного из домов «с применением насилия, требовал от потерпевшего сообщить информацию о месте нахождения тайника с янтарем».