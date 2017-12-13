По факту гибели людей при пожаре в Березовке возбуждено уголовное дело

Как сообщает пресс-служба ведомства, установлено, что поздним вечером 12 декабря 2017 года в селе Березовка в одноэтажном многоквартирном жилом доме произошел пожар, во время которого погибли четыре человека. Кроме того, двое взрослых и ребенок были доставлены в больницу, их жизни ничто не угрожает.

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В настоящее время с использованием высокотехнологичной криминалистической техники проводится осмотр места происшествия и тел погибших. Видимые телесные повреждения на телах погибших не обнаружены.

Проводятся необходимые судебные экспертизы, продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причины пожара.

Ранее краевой главк МЧС сообщил, что в сотрудникам противопожарной службы удалось спасти из огня троих человек, в том числе и трехлетнего ребенка.