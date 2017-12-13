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11:06 (мск), источник: Коммерсантъ

По факту гибели людей при пожаре в Березовке возбуждено уголовное дело

Кунгурским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Пермскому краю по факту гибели четырех жителей села Березовка во время пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Как сообщает пресс-служба ведомства, установлено, что поздним вечером 12 декабря 2017 года в селе Березовка в одноэтажном многоквартирном жилом доме произошел пожар, во время которого погибли четыре человека. Кроме того, двое взрослых и ребенок были доставлены в больницу, их жизни ничто не угрожает.

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В настоящее время с использованием высокотехнологичной криминалистической техники проводится осмотр места происшествия и тел погибших. Видимые телесные повреждения на телах погибших не обнаружены.

Проводятся необходимые судебные экспертизы, продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причины пожара.

Ранее краевой главк МЧС сообщил, что в сотрудникам противопожарной службы удалось спасти из огня троих человек, в том числе и трехлетнего ребенка.

По предварительным данным МЧС, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

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