В полиции рассказали подробности мощного ДТП с маршруткой на путепроводе в Омске

По данным омской Госавтоинпекции, 28-летний водитель автомобиля Hyundai ехал по Новокирпичной в сторону улицы Кирова. На путепроводе он выехал на встречку, где столкнулся с микроавтобусом Fiat, двигавшемуся по маршруту № 903 «Морозовка — «Лента». В салоне маршрутки на момент аварии находились 4 человека.