В полиции рассказали подробности мощного ДТП с маршруткой на путепроводе в Омске
Как ранее сообщал «СуперОмск», авария произошла в 10:45 в среду, 13 декабря, на путепроводе на улице Новокирпичной.
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Как ранее сообщал «СуперОмск», авария произошла в 10:45 в среду, 13 декабря, на путепроводе на улице Новокирпичной.
По данным омской Госавтоинпекции, 28-летний водитель автомобиля Hyundai ехал по Новокирпичной в сторону улицы Кирова. На путепроводе он выехал на встречку, где столкнулся с микроавтобусом Fiat, двигавшемуся по маршруту № 903 «Морозовка — «Лента». В салоне маршрутки на момент аварии находились 4 человека.
В результате аварии водитель легковушки, а также трое пассажиров маршрутки — 78, 45 и 18 лет были доставлены в больницу.
По факту аварии проводится проверка.