Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посол США Хантсман ответил на вопрос: "А чей же Крым?"
На лице американца выросли грибы
Хоккеист Ларионов призвал РФ сознаться в допинговых махинациях
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
О состоянии госпитализированной Даны Борисовой рассказали в НАС
Сколько на самом деле мартышек в Удаве из «38 попугаев»?Помните первую серию кукольного мультсериала, в которой животные думают, как измерить рост Удава?
СМИ: Обгон Су-30 истребителем Су-35 попал на видео
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
Александр Солдатов несколько месяцев умирал дома от рака мозга
СМИ: Абрамович и Пересильд заняли одну ложу в ГАБТ
Модель рассказала, о травле из-за «слишком темного» цвета кожи
Иванка Трамп выбрала элегантный образ для празднования Хануки
СМИ: Киев назвал последствия запуска поездов РФ в обход Украины
СМИ: Европа винит во всем президента России
Глава антинаркотического союза сообщил о состоянии Даны Борисовой
Пенсии поднимут на 30% ряду россиян
Фоторепортажи
10Встреча российских саперов, вернувшихся из Сирии
8Суперлуние-2017
16:28 (мск), источник: СуперОмск

В полиции рассказали подробности мощного ДТП с маршруткой на путепроводе в Омске

Как ранее сообщал «СуперОмск», авария произошла в 10:45 в среду, 13 декабря, на путепроводе на улице Новокирпичной.

По данным омской Госавтоинпекции, 28-летний водитель автомобиля Hyundai ехал по Новокирпичной в сторону улицы Кирова. На путепроводе он выехал на встречку, где столкнулся с микроавтобусом Fiat, двигавшемуся по маршруту № 903 «Морозовка — «Лента». В салоне маршрутки на момент аварии находились 4 человека.

В результате аварии водитель легковушки, а также трое пассажиров маршрутки — 78, 45 и 18 лет были доставлены в больницу.

По факту аварии проводится проверка.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Госдума установила ежемесячные выплаты при рождении первенца
Большая пресс-конференция Путина: история и интересные факты
Канада отказывается отправлять в Россию своих биатлонистов
«Победа» запретила брать в салон дополнительную ручную кладь
В Минздраве назвали число употребляющих наркотики россиян
Чиновники прояснили судьбу урны с прахом Хворостовского
Что искали россияне в 2017 году: самые популярные поисковые запросы
Спорт
Олимпийский рейс: 200 россиян поедут в Пхенчхан Выполнить нормативы недостаточно - их кандидатуру еще должен одобрить Международный олимпийский комитет
Авто
Трое россиян купили автомобили за 240 миллионов рублей каждый Как сообщил операционный директор люксового подразделения группы компаний «Авилон» Вагиф Бикулов, гиперкар Bugatti Chiron передали первому клиенту из России
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Новыми ведущими «Орла и решки» стали Ревва и Лобода Артист и певица приняли участие в съемках нового сезона популярного тревел-шоу
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Санкт-Мориц в Швейцарии возглавил рейтинг курортов по цене недвижимости
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Леди
Женщина, одевавшая Голливуд: 8 фактов об Эдит Хед Эдит Хед — самый титулованный и известный художник по костюмам в мире. За свою долгую жизнь она поработала почти со всеми голливудскими звездами
Дети
Михаил Шац: «Я — папа-ждун, папа-пауза» Дуэту Михаила Шаца и Татьяны Лазаревой на сцене и в жизни около 20 лет. В результате появилось множество совместных проектов, из которых, конечно, самые важные – Степан, Софья и Антонина. Как искать компромисс и стоит ли давать детям свободу? Платить ли детям за чтение книг? Об этом Михаил Шац рассказал в программе «Перекрестный отец» в эфире 12 декабря.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь