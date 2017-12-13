В Пинском районе обнаружено тело пропавшего две недели назад рыбака
13 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе обнаружено тело пропавшего две недели назад рыбака, сообщили БЕЛТА в Брестской областной организации общества спасания на водах.
13 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе обнаружено тело пропавшего две недели назад рыбака, сообщили БЕЛТА в Брестской областной организации общества спасания на водах.
Несчастный случай произошел 30 ноября на водохранилище Погост. Двое мужчин — 40-летний житель деревни Плещицы и 61-летний пинчанин — отправились рыбачить на
Пропавших стали искать сотрудники милиции, ОСВОД, МЧС. К вечеру удалось обнаружить старшего из рыбаков, его тело в спасательном жилете было прибито к берегу. Поиски второго мужчины продолжались почти две недели.
Специалистам оказывали содействие местные жители, рыбаки. Не остались в стороне работники рыбхоза, которые 12 декабря прочесывали дно водохранилища и зацепились сеткой за лодку, под которой находилось тело разыскиваемого рыбака.
Предположительно, когда судно перевернулось, мужчина зацепился ногой за конструкцию, не смог освободиться и утонул. Глубина водоема в том месте составляет 4−5 м. По свидетельству очевидцев, в день трагедии поднялся сильный ветер, который спровоцировал на водохранилище большую волну.