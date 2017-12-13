В Пинском районе обнаружено тело пропавшего две недели назад рыбака

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Несчастный случай произошел 30 ноября на водохранилище Погост. Двое мужчин — 40-летний житель деревни Плещицы и 61-летний пинчанин — отправились рыбачить на лодке-казанке. Спустя время они перестали выходить на связь.

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Пропавших стали искать сотрудники милиции, ОСВОД, МЧС. К вечеру удалось обнаружить старшего из рыбаков, его тело в спасательном жилете было прибито к берегу. Поиски второго мужчины продолжались почти две недели.

Специалистам оказывали содействие местные жители, рыбаки. Не остались в стороне работники рыбхоза, которые 12 декабря прочесывали дно водохранилища и зацепились сеткой за лодку, под которой находилось тело разыскиваемого рыбака.