Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Невзоров: «Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее. Понравилось»
7 поводов надеть шапку
Фильм, снятый за $4,5 млн, собрал в прокате в 56 раз больше
Невероятная роскошь: свадьба в семье олигарха всколыхнула соцсети
Международная коалиция ответила на вывод войск РФ из Сирии
Криптоистерия без границ: биткоин вырвался за пределы миллиона Биткоин снова штурмует исторический максимум
Политолог: поездка Путина в Сирию стала для Запада потрясением
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
«Меркель неожиданно высказалась о России, сменив позицию» - СМИ
РФ и Китай наносят мощный удар золотом по доллару
Ушел из жизни актер Александр Солдатов — СМИ
Джоли прогулялась по рынку в кардигане без белья
Ирина Безрукова примерила чувственный образ для новой фотосессии
Нетребко в блестящей шапке и клетчатом пальто гуляет в Милане
Абрамович и Пересильд заняли одну ложу на премьере в ГАБТ – СМИ
От рака умер актер Александр Солдатов — СМИ
«Своих подонков уберите с Украины»: Яценюк о фразе Медведеву
С россиян могут начать собирать новый налог
Фоторепортажи
12Задержание Михаила Саакашвили
12Лесные пожары в Калифорнии
10:38 (мск), источник: БЕЛТА

В Пинском районе обнаружено тело пропавшего две недели назад рыбака

13 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе обнаружено тело пропавшего две недели назад рыбака, сообщили БЕЛТА в Брестской областной организации общества спасания на водах.

Источник: БЕЛТА

Несчастный случай произошел 30 ноября на водохранилище Погост. Двое мужчин — 40-летний житель деревни Плещицы и 61-летний пинчанин — отправились рыбачить на лодке-казанке. Спустя время они перестали выходить на связь.

Читайте также
В Минске подростки догнали и повалили на землю грабителя, а потом передали милиции

Пропавших стали искать сотрудники милиции, ОСВОД, МЧС. К вечеру удалось обнаружить старшего из рыбаков, его тело в спасательном жилете было прибито к берегу. Поиски второго мужчины продолжались почти две недели.

Специалистам оказывали содействие местные жители, рыбаки. Не остались в стороне работники рыбхоза, которые 12 декабря прочесывали дно водохранилища и зацепились сеткой за лодку, под которой находилось тело разыскиваемого рыбака.

Предположительно, когда судно перевернулось, мужчина зацепился ногой за конструкцию, не смог освободиться и утонул. Глубина водоема в том месте составляет 4−5 м. По свидетельству очевидцев, в день трагедии поднялся сильный ветер, который спровоцировал на водохранилище большую волну.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Певица Лера Массква госпитализирована после пожара
В Берестовицком районе мужчина облил бензином и поджег бывшую жену
Украина допустила прекращение железнодорожного сообщения с РФ
Дональд Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии и Ираке
Снова «всё включено». Когда российские туристы вернутся в Египет
Путин повысил оклады федеральных чиновников
Роспотребнадзор проверяет сообщения о «пластиковом рисе»
Суд вынес приговор двум участникам теракта в Буденновске
Медведеву предложили ввести квоту на российские вина в магазинах
Спорт
Олимпийский рейс: 200 россиян поедут в Пхенчхан Выполнить нормативы недостаточно - их кандидатуру еще должен одобрить Международный олимпийский комитет
Авто
Трое россиян купили автомобили за 240 миллионов рублей каждый Как сообщил операционный директор люксового подразделения группы компаний «Авилон» Вагиф Бикулов, гиперкар Bugatti Chiron передали первому клиенту из России
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
«Бабий бунт» закрыли из-за недовольства зрителей Бузовой По словам сотрудника редакции шоу, проект «не зашел» и его действительно закрывают
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Санкт-Мориц в Швейцарии возглавил рейтинг курортов по цене недвижимости
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Леди
Женщина, одевавшая Голливуд: 8 фактов об Эдит Хед Эдит Хед — самый титулованный и известный художник по костюмам в мире. За свою долгую жизнь она поработала почти со всеми голливудскими звездами
Дети
7 веселых новогодних закусок для детей Канапе — маленькие бутерброды «на один укус» — прекрасная закуска для новогоднего стола. Для детей предлагаем сделать их необычными. Возможно, попробовав «пингвина» из маслин или «ёлочку» с гуакамоле, дети — которые часто бывают консерваторами в еде — откроют для себя новые вкусы.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь