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11:21 (мск), источник: РИА Новости

Суд вынес приговор двум участникам теракта в Буденновске

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 дек — РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор двум членам банды Шамиля Басаева, которые участвовали в захвате заложников в Буденновске в 1995 году.

Источник: РИА Новости

Рамзана Белялова осудили на 15 лет лишения свободы, в Магомеда Маздаева — на 13 лет. Они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Белялов и Маздаев долгое время скрывались от следствия и были задержаны, соответственно, в декабре 2014-го в Волгоградской области и в июне 2015-го в Чечне. Как выяснило следствие, в банду Басаева они вступили по своей воле и в июне 1995 года участвовали в печально известном нападении на город Буденновск.

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В тот день более 160 боевиков на трех грузовиках и «Жигулях» беспрепятственно въехали в город, преодолев 52 блокпоста и КПП, утверждая, что в машинах находится «Груз-200», то есть гробы с убитыми российскими военными (досматривать такой груз считалось кощунством).

По данным СК, террористы взяли в заложники более 1,5 тысяч человек, убили 129 и ранили 317. В результате переговоров большая часть заложников была освобождена, а террористической группе дали возможность уйти в Чечню.

После нападения президент Борис Ельцин отправил в отставку главу МВД Виктора Ерина, директора ФСБ Сергея Степашина и министра по делам национальностей и региональной политике Николая Егорова. Был принят специальный закон о борьбе с терроризмом, запрещающий удовлетворять требования бандитов.

Организатор теракта в Буденновске Шамиль Басаев был уничтожен в ходе спецоперации в Ингушетии в июле 2006 года. Ряд участников нападения уже осуждены к длительным срокам заключения.

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