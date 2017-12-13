Под Волгоградом на стройке разбился монтажник

Как установили следователи, которые проводят проверку по данному факту, 48-летний монтажник сорвался с высоты четырех метров во время сборки конструкций одного из отделений будущего комбината. Упал неудачно — мужчина скончался на месте от полученных травм.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сообщали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СК по региону. В ходе осмотра следователи установили, что погибший работник был полностью экипирован, в том числе на нём были необходимые страховочные приспособления. Почему он ими не воспользовался, и что привело к трагедии, теперь и выясняют следователи.