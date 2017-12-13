Под Волгоградом на стройке разбился монтажник
ЧП случилось примерно в три часа ночи 13 декабря в Котельниковском районе Волгоградской области. Там на одной из стройплощадок погиб рабочий.
ЧП случилось примерно в три часа ночи 13 декабря в Котельниковском районе Волгоградской области. Там на одной из стройплощадок погиб рабочий.
Как установили следователи, которые проводят проверку по данному факту, 48-летний монтажник сорвался с высоты четырех метров во время сборки конструкций одного из отделений будущего комбината. Упал неудачно — мужчина скончался на месте от полученных травм.
Сейчас на месте происшествия работает
Котельниковским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по области организована доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.