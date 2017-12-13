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16:55 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде девушка вышла из авто на ходу и получила травмы

Глупое безрассудное поведение 19-летней девушки привело ее на больничную койку. А все потому что она решила выйти из движущегося авто.

Это случилось примерно в половине четвертого утра 13 декабря в Ворошиловском районе Волгограда. 28-летний водитель ехал за рулем своей «Дэу Нексия» по улице Череповецкой. Рядом с ним на пассажирском сидении находилась 19-летняя девушка. Видимо, молодые люди повздорили. В порыве гнева подруга решила покинуть машину, но парень не останавливался.

Тогда девушка решила выйти прямо во время движения, улучив момент, когда машина притормозила на пересечении с улицей Ардатовской. Это ее и спасло от тяжелых последствий. Она отделалась травмой головы и ушибами, уточнили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. С места ДТП отчаянную волгоградку увезли в больницу на «скорой».

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