В Волгограде девушка вышла из авто на ходу и получила травмы
Глупое безрассудное поведение 19-летней девушки привело ее на больничную койку. А все потому что она решила выйти из движущегося авто.
Глупое безрассудное поведение 19-летней девушки привело ее на больничную койку. А все потому что она решила выйти из движущегося авто.
Это случилось примерно в половине четвертого утра 13 декабря в Ворошиловском районе Волгограда. 28-летний водитель ехал за рулем своей «Дэу Нексия» по улице Череповецкой. Рядом с ним на пассажирском сидении находилась 19-летняя девушка. Видимо, молодые люди повздорили. В порыве гнева подруга решила покинуть машину, но парень не останавливался.
Тогда девушка решила выйти прямо во время движения, улучив момент, когда машина притормозила на пересечении с улицей Ардатовской. Это ее и спасло от тяжелых последствий. Она отделалась травмой головы и ушибами, уточнили «КП-Волгоград» в