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10:54 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Автомобиль насмерть сбил женщину в Дзержинске Нижегородской области 12 декабря

Автомобиль насмерть сбил женщину в Дзержинске Нижегородской области 12 декабря 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону. ДТП произошло в 07:10 на ул. Красноармейская, 17. Согласно информации, 43-летний водитель автомобиля Jeep Cherokee совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП 55-летняя женщина получила смертельное ранение.

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