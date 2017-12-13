Автомобиль насмерть сбил женщину в Дзержинске Нижегородской области 12 декабря

Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону. ДТП произошло в 07:10 на ул. Красноармейская, 17. Согласно информации, 43-летний водитель автомобиля Jeep Cherokee совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП 55-летняя женщина получила смертельное ранение.