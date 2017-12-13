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10:51 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Два столичных торговых центра эвакуировали из-за угрозы взрыва

Торговые центры на юге и севере столицы эвакуировали из-за угрозы взрыва, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"
От анонима поступило сообщение о заложенных взрывных устройствах в торговых центрах «Водный» на Головинском шоссе и «Круг» на ул. Старокачаловская.
Сотрудник правоохранительных органов

Он уточнил, что из обоих центров вывели людей. Здания обследуют кинологи.

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