Два столичных торговых центра эвакуировали из-за угрозы взрыва
Торговые центры на юге и севере столицы эвакуировали
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Торговые центры на юге и севере столицы эвакуировали
От анонима поступило сообщение о заложенных взрывных устройствах в торговых центрах «Водный» на Головинском шоссе и «Круг» на ул. Старокачаловская.Сотрудник правоохранительных органов
Он уточнил, что из обоих центров вывели людей. Здания обследуют кинологи.