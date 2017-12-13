Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт объяснил, чем грозит Украине отсутствие поездов РФ
Хороший уход: репортаж из хосписа
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии певицы Леры Массквы
Невероятная роскошь: свадьба в семье олигарха всколыхнула соцсети
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский отдыхают в Венеции
Что известно о человеке, купившем самую дорогую картину в миреПокупателем самой дорогой картины Леонардо Да Винчи "Спаситель мира" стал саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мухаммед бин Фархан Аль Сауд.
Политолог: поездка Путина в Сирию стала для Запада потрясением
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
«Меркель неожиданно высказалась о России, сменив позицию» - СМИ
РФ и Китай наносят мощный удар золотом по доллару
Актер Александр Солдатов умер в возрасте 45 лет — СМИ
Джоли прогулялась по рынку в кардигане без белья
СМИ: Дакота Джонсон встречается с Крисом Мартином
Кайли Миноуг блистала на красной дорожке в Сиднее
Абрамович и Пересильд заняли одну ложу на премьере в ГАБТ – СМИ
От рака умер актер Александр Солдатов — СМИ
Назван телеканал, обогнавший "Первый" по популярности у зрителей
Горбачев ответил на слова посла США о его внучке
Фоторепортажи
12Задержание Михаила Саакашвили
12Лесные пожары в Калифорнии
11:01 (мск), источник: ДЕЙТА

Автолюбитель сбил первоклассницу на «зебре» в Приморье

Накануне автолюбитель сбил 7-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе в Арсеньеве, об этом Deita. ru сообщили в УМВД России по Приморскому краю. Ребенок был срочно осмотрен медиками и направлен на амбулаторное лечение.

Прибывшие на место происшествие инспекторы ДПС установили, что 22-летний водитель автомобиля Toyota Cresta, приближаясь к пешеходному переходу, поздно снизил скорость и совершил наезд на школьницу, которая одна возвращалась из музыкальной школы домой.

По факту автоаварии полицейские проводит проверку.

Напомним, ранее Deita.ru неоднократно писало о подобных ситуациях. Однако многие пешеходы оказывались под колесами автомобиля по своей вине. Так, в районе остановки Ботанический сад микрогрузовик сбил пешехода, потому что он не захотел перейти автотрассу по надземному пешеходному переходу и решил перебежать дорогу.

Екатерина Лапкина.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Жителей и гостей Владивостока просят быть осторожными
Украина допустила прекращение железнодорожного сообщения с РФ
Дональд Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии и Ираке
Снова «всё включено». Когда российские туристы вернутся в Египет
Путин повысил оклады федеральных чиновников
Роспотребнадзор проверяет сообщения о «пластиковом рисе»
Суд вынес приговор двум участникам теракта в Буденновске
Медведеву предложили ввести квоту на российские вина в магазинах
Спорт
Олимпийский рейс: 200 россиян поедут в Пхенчхан Выполнить нормативы недостаточно - их кандидатуру еще должен одобрить Международный олимпийский комитет
Авто
Трое россиян купили автомобили за 240 миллионов рублей каждый Как сообщил операционный директор люксового подразделения группы компаний «Авилон» Вагиф Бикулов, гиперкар Bugatti Chiron передали первому клиенту из России
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
«Бабий бунт» закрыли из-за недовольства зрителей Бузовой По словам сотрудника редакции шоу, проект «не зашел» и его действительно закрывают
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Власти Москвы готовы в будущем привлечь к реновации иностранных инвесторов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
Женщина, одевавшая Голливуд: 8 фактов об Эдит Хед Эдит Хед — самый титулованный и известный художник по костюмам в мире. За свою долгую жизнь она поработала почти со всеми голливудскими звездами
Дети
7 веселых новогодних закусок для детей Канапе — маленькие бутерброды «на один укус» — прекрасная закуска для новогоднего стола. Для детей предлагаем сделать их необычными. Возможно, попробовав «пингвина» из маслин или «ёлочку» с гуакамоле, дети — которые часто бывают консерваторами в еде — откроют для себя новые вкусы.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь