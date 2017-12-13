Автолюбитель сбил первоклассницу на «зебре» в Приморье

Прибывшие на место происшествие инспекторы ДПС установили, что 22-летний водитель автомобиля Toyota Cresta, приближаясь к пешеходному переходу, поздно снизил скорость и совершил наезд на школьницу, которая одна возвращалась из музыкальной школы домой.

Напомним, ранее Deita.ru неоднократно писало о подобных ситуациях. Однако многие пешеходы оказывались под колесами автомобиля по своей вине. Так, в районе остановки Ботанический сад микрогрузовик сбил пешехода, потому что он не захотел перейти автотрассу по надземному пешеходному переходу и решил перебежать дорогу.