Челябинец побил расклейщика объявлений из-за новой двери

Причиной такого поведения стала дверь подъезда. По словам жильцов, они в течение десятка лет не могли установить новую дверь с домофоном. Пару лет назад нашелся активист, который устроил собрание жильцов, собрал подписи и нужную сумму. Новая металлическая дверь с переговорным устройством обошлась жильцам в 17 тысяч рублей. Но едва ее установили, как появилась неожиданная проблема.

«Дверь сразу атаковали расклейщики. Стали лепить бумажки прямо на нее, хотя слева находится место для объявлений. Ладно, если на скотч, который легко оторвать, а то ведь норовят прилепить на клей. Бумагу отрываем, но следы остаются, и на них вскоре появляется новый рекламный спам», — рассказала жительница подъезда Лариса Говорухина.

Жильцы негодуют: их красивая новая дверь стала приобретать неряшливый вид. А ведь они ставили ее за свой счет. Значит, является их имуществом.

Но «бегуны», как называют расклейщиков рекламы, этого не знают, или не обращают внимания. С приближением новогодних праздников количество объявлений увеличилось, и одного из жителей нервы не выдержали.

«Подхожу к подъезду. Смотрю, парень с ворохом листовок. Если б наклеил рядом, где все объявления, я б его пальцем не тронул. А он лепит прямо на дверь. Я ему сказал, чтоб отдирал, но он не послушал. Я его и проучил», — сообщил виновник инцидента.

По имеющимся данным, заявления в полицию от пострадавшего не поступало. Независимый юрист Алексей Максимов считает такой итог закономерным, так как расклейщик был сам не прав и, скорее всего, об этом знал. Вот и не стал никуда обращаться.

«Люди считают, что все, что находится вне квартиры, относится к управляющей компании или ЖЭКу, но это неверно. Подъездная дверь, лестничная клетка, лифт, даже придомовая территория — все это общая собственность жильцов. И клеить объявления на двери так же незаконно, как если бы их клеили в квартире», — пояснил юрист.