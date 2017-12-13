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11:28 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону осудили двух участников захвата заложников в Буденновске

Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор в отношении участников захвата заложников в Буденновске в 1995 году.

Источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

«Приговором суда Рамзану Белялову назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, Магомеду Маздаеву — в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Во время предварительного следствия по уголовному делу признаны потерпевшими и допрошены в этом качестве 1 тыс. 693 человека. С 1995 по 2017 год приговорили к срокам от 11 до 15 лет лишения свободы 28 участников нападения на Буденновск. В отношении пяти человек уголовное преследование прекратили в связи с их смертью.

В федеральном и международном розыске находятся 29 человек. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщали Юга.ру, по версии следствия, Белялов и Маздаев добровольно вступили в банду Шамиля Басаева в июне 1995 года, участвовали в терактах, захвате заложников и столкновениях с правоохранителями. В деле говорится, что Маздаев и Белялов до 2006 года снабжали членов группировки транспортом, оружием и продовольствием и вышли из банды только после того, как погиб ее главарь Шамиль Басаев.

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