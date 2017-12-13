В Казани женщина-водитель сбила пенсионерку и протаранила иномарку

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Авария произошла 12 декабря в 20.20. 28-летняя женщина за рулем Honda напротив дома № 22 по ул. Завойского не уступила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и сбила 71-летнюю женщину. После этого автомобиль столкнулся с Renault Duster под управлением 49-летнего водителя.
В результате ДТП пенсионерка с закрытым переломом ноги была госпитализирована в больницу.
Отметим, что 12 декабря в Казани произошло 222 ДТП.