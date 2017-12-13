В Казани женщина-водитель сбила пенсионерку и протаранила иномарку

Авария произошла 12 декабря в 20.20. 28-летняя женщина за рулем Honda напротив дома № 22 по ул. Завойского не уступила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и сбила 71-летнюю женщину. После этого автомобиль столкнулся с Renault Duster под управлением 49-летнего водителя.