В Петербурге «сантехники» похитили из квартиры 500 тысяч рублей

В квартиру пенсионерки на Тимуровской улице пришли женщина и мужчина, которым на вид 25 лет, представившись представителей фирмы по замене батарей. Они якобы заключили договор с хозяйкой, и женщина отдала пять тысяч рублей, расплатившись за их «услуги». Когда злоумышленники ушли, потерпевшая обнаружила пропажу крупной суммы денег из шкатулки.