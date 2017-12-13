В Петербурге «сантехники» похитили из квартиры 500 тысяч рублей
Мошенники похитили деньги у двух пенсионерок в Петербурге.
Мошенники похитили деньги у двух пенсионерок в Петербурге.
Полицейские устанавливают личности подозреваемых в похищении 500 тысяч рублей из квартиры 95-летней жительницы Петербурга, сообщает региональное ГУ МВД России.
В квартиру пенсионерки на Тимуровской улице пришли женщина и мужчина, которым на вид 25 лет, представившись представителей фирмы по замене батарей. Они якобы заключили договор с хозяйкой, и женщина отдала пять тысяч рублей, расплатившись за их «услуги». Когда злоумышленники ушли, потерпевшая обнаружила пропажу крупной суммы денег из шкатулки.
Заявление об аналогичном преступлении поступило в тот же день от 92-летней хозяйки квартиры на Штурманской улице. Она сообщила о пропаже 15 тысяч рублей.