Вор в федеральном розыске устроился кассиром в супермаркет Комсомольска
В первый день работы молодой человек прихватил с собой всю выручку.
В первый день работы молодой человек прихватил с собой всю выручку.
Вор в федеральном розыске устроился кассиром в супермаркет Комсомольска и в первый же день работы украл всю выручку, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
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По горячим следам 24-летний мужчина был задержан. Деньги он потратить не успел и добровольно выдал их сотрудникам полиции. Однако избежать ареста это обстоятельство ему не помогло. Как выяснилось, молодой человек находился в федеральном розыске за похожее преступление в Новосибирске.
В настоящее время вороватый кассир находится под стражей. Против него возбуждено уголовное дело по статье кража. Ему может грозить до двух лет лишения свободы.