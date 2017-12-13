Вор в федеральном розыске устроился кассиром в супермаркет Комсомольска и в первый же день работы украл всю выручку, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

По информации пресс-службы управления МВД России по Комсомольску-на-Амуре, преступление произошло в одном из двух магазинов местного дискаунтера. Полицию вызвала сотрудница торгового предприятия. Она сообщила, что из кассы пропала вся выручка — 133 тысячи рублей. Вместе с деньгами исчез и отработавший первый день в качестве кассира молодой человек. Именно он и стал главным подозреваемым в краже.

По горячим следам 24-летний мужчина был задержан. Деньги он потратить не успел и добровольно выдал их сотрудникам полиции. Однако избежать ареста это обстоятельство ему не помогло. Как выяснилось, молодой человек находился в федеральном розыске за похожее преступление в Новосибирске.