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11:33 (мск), источник: ТАСС

ГУ МЧС предупредило о задержках движения электропоездов на Белорусском направлении МЖД

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве предупредило о задержках движения электропоездов на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД).

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Движение пригородных электропоездов на Белорусском направлении МЖД по техническим причинам осуществляется с задержкой. Несколько электричек находится в пути с увеличенным интервалом.
Пресс-служба столичного управления МЧС

В столичном главке также отметили, что диспетчеры Московской железной дороги принимают необходимые меры, чтобы сократить опоздания электропоездов и ввести их движение в график.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, задержка в движении связана с так называемым технологическим окном, ремонтными работами на путях.

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