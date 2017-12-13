ГУ МЧС предупредило о задержках движения электропоездов на Белорусском направлении МЖД

Москва без турникетов: чем закончится очередное обещание облегчить жизнь пассажирам

Движение пригородных электропоездов на Белорусском направлении МЖД по техническим причинам осуществляется с задержкой. Несколько электричек находится в пути с увеличенным интервалом.

В столичном главке также отметили, что диспетчеры Московской железной дороги принимают необходимые меры, чтобы сократить опоздания электропоездов и ввести их движение в график.