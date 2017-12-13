ГУ МЧС предупредило о задержках движения электропоездов на Белорусском направлении МЖД

Движение пригородных электропоездов на Белорусском направлении МЖД по техническим причинам осуществляется с задержкой. Несколько электричек находится в пути с увеличенным интервалом.
Пресс-служба столичного управления МЧС
В столичном главке также отметили, что диспетчеры Московской железной дороги принимают необходимые меры, чтобы сократить опоздания электропоездов и ввести их движение в график.
По данным источника ТАСС в экстренных службах, задержка в движении связана с так называемым технологическим окном, ремонтными работами на путях.