Силовики рассказали, из-за чего умер 30-летний футболист во время матча в Омске
А в Сети появилась видеозапись происшествия.
А в Сети появилась видеозапись происшествия.
Беда произошла вечером минувшего вторника, 12 декабря, на крытом стадионе на улице 1-я Железнодорожная. Там
Во время игры один из мужчин — 30-летний Николай Калинин — почувствовал себя плохо. В Сети шла прямая трансляция игры. На ней видно, что спортсмен довольно плотного телосложения поднял руку, попросив замену, но не добежал до края поля. Ноги стали заплетаться — футболист упал. Товарищи сбежались к нему, тут же появилась дежурившая во время матча
Николай Калинин скончался на футбольном поле.
Областной следственный комитет проводит по данному факту проверку. Силовики уверены, что смерть не носила криминальный характер. Все очевидцы заверили: травмы он не получал.
— По результатам
Известно, что погибший окончил СибГУФК, увлекался футболом, был лидером команды «Атлант». По статистике в 42 играх забил 31 гол.