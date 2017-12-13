Силовики рассказали, из-за чего умер 30-летний футболист во время матча в Омске

Во время игры один из мужчин — 30-летний Николай Калинин — почувствовал себя плохо. В Сети шла прямая трансляция игры. На ней видно, что спортсмен довольно плотного телосложения поднял руку, попросив замену, но не добежал до края поля. Ноги стали заплетаться — футболист упал. Товарищи сбежались к нему, тут же появилась дежурившая во время матча женщина-медик. Сначала она дала Николаю нашатырь, пока друзья вызвали скорую помощь, но лучше не становилось. Сначала молодой человек держался на коленях, потом снова упал на пол. Девушка в халате начала делать массаж сердца — безуспешно.