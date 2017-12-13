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11:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Силовики рассказали, из-за чего умер 30-летний футболист во время матча в Омске

А в Сети появилась видеозапись происшествия.

Беда произошла вечером минувшего вторника, 12 декабря, на крытом стадионе на улице 1-я Железнодорожная. Там футболисты-любители арендовали площадку для матча.

Во время игры один из мужчин — 30-летний Николай Калинин — почувствовал себя плохо. В Сети шла прямая трансляция игры. На ней видно, что спортсмен довольно плотного телосложения поднял руку, попросив замену, но не добежал до края поля. Ноги стали заплетаться — футболист упал. Товарищи сбежались к нему, тут же появилась дежурившая во время матча женщина-медик. Сначала она дала Николаю нашатырь, пока друзья вызвали скорую помощь, но лучше не становилось. Сначала молодой человек держался на коленях, потом снова упал на пол. Девушка в халате начала делать массаж сердца — безуспешно.

Николай Калинин скончался на футбольном поле.

Областной следственный комитет проводит по данному факту проверку. Силовики уверены, что смерть не носила криминальный характер. Все очевидцы заверили: травмы он не получал.

— По результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти мужчины стала острая сердечная недостаточность, — прокомментировала «Комсомолке» старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова.

Известно, что погибший окончил СибГУФК, увлекался футболом, был лидером команды «Атлант». По статистике в 42 играх забил 31 гол.

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 Смерть 30-летнего футболиста во время матча в Омске попала на видео
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