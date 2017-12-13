Розыск опасного преступника: мужчина порезал полицейского из Башкирии

Следователи выяснили, нападение произошло 12 декабря в 15.40 на станции Аша Челябинской области. Неизвестный подошел к стражу порядка, нанес несколько ножевых ранений и скрылся.
«Создана следственное — оперативная группа, в состав которой вошли следователи и криминалисты аппарата управления, а также сотрудники полиции. Сейчас проводится комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, ведется розыск подозреваемого», — уточнили в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СКР.
Приметы преступника: мужчина, среднего телосложения, возраст 30−35 лет, рост 165−170 см, славянской внешности, лицо смуглое, бритое, брови черные (дугообразные), глаза темного цвета, нос прямой, крылья носа узкие, щеки впалые, одетый в кожаную куртку коричневого цвета, темные джинсы, темная спортивная вязаная шапка.
Всех, кто видел или знает о месте нахождения розыскиваемого, просят обратиться по телефонам 8−987−624−80−65, +7 (347) 273−90−77 или любым другим возможным способом. Анонимность гарантируется.