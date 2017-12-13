В Петербурге иностранца осудили условно за попытку вывести картину

Источник: РИА Новости

В сообщении говорится, что подсудимый в марте 2017 года, вылетая в Китай, сдал в багаж чемодан с картиной Алексея Саврасова «Зимний пейзаж», а также скрыл в ручной клади альбом для зарисовок Ольги Лагоды-Шишкиной объёмом 20 листов, при этом не задекларировал указанные ценности стоимостью свыше 1,3 миллиона рублей, решения компетентного органа о возможности вывоза с территории РФ не имел.

По данным следствия, картину гражданин КНР планировал перепродать. Свои незаконные действия обвиняемый объяснил торопливостью возможного покупателя картины, и позже пояснил суду, что планировал соблюсти все формальности после показа картины и возвращения в Россию.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года, условно, с испытательным сроком 2,5 года», — говорится в сообщении.