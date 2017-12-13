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12:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Задержанному в Польше калининградцу грозит пожизненный срок

Окружной прокурор города Ольштын-Север направил в суд уголовное дело 31-летнего Дмитрия А., который обвиняется в убийстве. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде.

В мае этого года в одном из домов города Добре Място было обнаружено мертвое тело пожилой местной жительницы. Экспертиза показала, что женщину задушили. По ходу расследования полиция вышла на гражданина РФ.

Как было установлено, утром 4 мая Дмитрий привез своей бизнес-партнерше сигареты без акцизных марок — вероятнее всего, контрабандные. Однако подельники не сошлись в цене, и дошло до потасовки, завершившейся гибелью хозяйки квартиры. Зная, что в помещении имеются камеры наблюдения, убийца разыскал видеорегистратор и вытащил из него жесткий диск, который потом выбросил.

2 июля калининградец был задержан на территории Польши и на допросе подтвердил, что у него «вышло недоразумение с женщиной» по поводу сигарет. А вот что произошло потом, он якобы не помнит.

Нашему земляку грозит пожизненное лишение свободы.

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