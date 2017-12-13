Задержанному в Польше калининградцу грозит пожизненный срок

В мае этого года в одном из домов города Добре Място было обнаружено мертвое тело пожилой местной жительницы. Экспертиза показала, что женщину задушили. По ходу расследования полиция вышла на гражданина РФ.

Как было установлено, утром 4 мая Дмитрий привез своей бизнес-партнерше сигареты без акцизных марок — вероятнее всего, контрабандные. Однако подельники не сошлись в цене, и дошло до потасовки, завершившейся гибелью хозяйки квартиры. Зная, что в помещении имеются камеры наблюдения, убийца разыскал видеорегистратор и вытащил из него жесткий диск, который потом выбросил.

2 июля калининградец был задержан на территории Польши и на допросе подтвердил, что у него «вышло недоразумение с женщиной» по поводу сигарет. А вот что произошло потом, он якобы не помнит.