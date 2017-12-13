Задержанному в Польше калининградцу грозит пожизненный срок
Окружной прокурор города
Окружной прокурор города
В мае этого года в одном из домов города Добре Място было обнаружено мертвое тело пожилой местной жительницы. Экспертиза показала, что женщину задушили. По ходу расследования полиция вышла на гражданина РФ.
Как было установлено, утром 4 мая Дмитрий привез своей
2 июля калининградец был задержан на территории Польши и на допросе подтвердил, что у него «вышло недоразумение с женщиной» по поводу сигарет. А вот что произошло потом, он якобы не помнит.
Нашему земляку грозит пожизненное лишение свободы.