Сильный ветер вырвал фонарь на Верхнем озере в Калининграде
В ночь на среду, 13 декабря,
В ночь на среду, 13 декабря,
Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru в службе заказчика, от жителей города поступило несколько сигналов по объектам на Верхнем озере. На место выехала ремонтная бригада, которая занимается устранением последствий сильного ветра. Специалисты также осматривают всю набережную, чтобы оценить ущерб.
По данным регионального управления МЧС, ночью порывы ветра в Калининграде достигали 19 метров в секунду.