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12:33 (мск), источник: СуперОмск

В Омске автомобилист влетел в дерево на скользкой дороге

Ошибка в управлении транспортным средством дорого обошлась омскому автомобилисту.

Автолюбитель не справился с управлением на дорожной развязке в Амурском поселке Омска, что привело к столкновению с деревом.

Случайное ДТП попало в объектив видеорегистратора и выложено в группе «Регик55» соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как автомобиль пошел юзом на скользкой дороге. Водитель пытался вырулить, но тщетно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Какие именно стоял покрышки (зимние, летний или всесезонные) на автомобиле — пока не известно.

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