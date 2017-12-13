В Омске автомобилист влетел в дерево на скользкой дороге

Автолюбитель не справился с управлением на дорожной развязке в Амурском поселке Омска, что привело к столкновению с деревом.

Случайное ДТП попало в объектив видеорегистратора и выложено в группе «Регик55» соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как автомобиль пошел юзом на скользкой дороге. Водитель пытался вырулить, но тщетно.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-54036611&id=456242773&hash=eaaacc7b56aee746&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.