В Омске автомобилист влетел в дерево на скользкой дороге
Ошибка в управлении транспортным средством дорого обошлась омскому автомобилисту.
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Ошибка в управлении транспортным средством дорого обошлась омскому автомобилисту.
Автолюбитель не справился с управлением на дорожной развязке в Амурском поселке Омска, что привело к столкновению с деревом.
Случайное ДТП попало в объектив видеорегистратора и выложено в группе «Регик55» соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как автомобиль пошел юзом на скользкой дороге. Водитель пытался вырулить, но тщетно.
Какие именно стоял покрышки (зимние, летний или всесезонные) на автомобиле — пока не известно.