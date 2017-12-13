В Ростове-на-Дону ночью сгорел люксовый внедорожник Range Rover
Ночью 13 декабря в
Ночью 13 декабря в
Как сообщают очевидцы, пожар произошел возле дома № 21 около 1:00. В социальных сетях появились фото и видео с места ЧП. В комментариях ростовчане спорят, был ли это поджог или дорогой автомобиль загорелся
— Так часто бывает, когда криворукие электрики ставят музыку, сигналку и вообще лезут в провода, — высказал свое мнение Андрей Боткин.
— Когда горят дорогие тачки, в ряде случаев это просто тонкий намек владельцу, что долги надо отдавать вовремя, — прокомментировал Артем Каpпоев.
Добавим, что 12 декабря в 18:49 в Новочеркасске на улице Севастопольской загорелся автомобиль «Лада Гранта». В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что обошлось без пострадавших.