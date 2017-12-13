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15:16 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону ночью сгорел люксовый внедорожник Range Rover

Ночью 13 декабря в Ростове-на-Дону на улице Мурлычева сгорел припаркованный внедорожник Range Rover.

Как сообщают очевидцы, пожар произошел возле дома № 21 около 1:00. В социальных сетях появились фото и видео с места ЧП. В комментариях ростовчане спорят, был ли это поджог или дорогой автомобиль загорелся из-за короткого замыкания.

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— Так часто бывает, когда криворукие электрики ставят музыку, сигналку и вообще лезут в провода, — высказал свое мнение Андрей Боткин.

— Когда горят дорогие тачки, в ряде случаев это просто тонкий намек владельцу, что долги надо отдавать вовремя, — прокомментировал Артем Каpпоев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Добавим, что 12 декабря в 18:49 в Новочеркасске на улице Севастопольской загорелся автомобиль «Лада Гранта». В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что обошлось без пострадавших.

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