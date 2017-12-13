На Кубани 15-летнего подростка осудили на 4 года за поджог и убийство

Источник: Комсомольская правда

В суде установили, что 14 ноября 2016 года злоумышленник поджог бумажные коробки у входа в дом 55-летнего мужчины. Он знал, что потерпевший находится в одной из комнат жилища. Хозяин дома не смог выбраться из полыхающего дома и отравился угарным газом.

— Также подростка признали виновным в поджоге нежилой постройки на территории этого же дома. Он причинил собственнику материальный ущерб свыше 189 тысяч рублей, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Суд полностью признал вину 15-летнего парня и, приняв во внимание несовершеннолетний возраст виновного, назначил ему наказание в виде лишения свободы на 4 года и 6 месяцев.