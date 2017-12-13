Подозреваемого в смертельном ДТП на плотине лишили прав на год

Предполагаемого виновника ДТП на плотине ГЭС в Иркутске, в результате которого погибло два человека и еще двое получили травмы, мировой судья судебного участка № 6 лишил водительских прав на год за оставление места ДТП. В ближайшие дни суд вынесет решение об избрание меры пресечения задержанному на время следствия. Об этом корреспонденту «АиФ-Иркутск» сообщили в пресс-службе регионального МВД.

19-летний студент получил права всего два месяца назад. Почти сутки после побега с места ДТП, где он бросил свой автомобиль Porsche Cayenne, парень скрывался у знакомых. После задержания молодой человек рассказал, что решил прийти в полицию сам. Также он заявил, что не понял, что произошло:

«Была видимость плохая, туман. В метрах 30−50 увидел помеху перебегающую, потом резкий свет фар. Я хотел уйти сперва вправо, но там не куда было уйти, я начал руль влево выкручивать, а потом ничего не помню».

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Также задержанный сказал, что не понял, что в ДТП есть погибшие.

Сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области Юрий Ильенко рассказал нашему корреспонденту, что ранее у молодого человека уже были проблемы с законом. В июле 2016 года полицейским Саянска пришлось догонять тогда еще 18-летнего лихача по улицам города. Из-за того, что во время погони он создавал неоднократные аварийные ситуации, полицейские были вынуждены стрелять по колесам автомобиля «Лэнд Ровер».

«На тот момент у парня не было водительских прав. Саянский суд арестовал его на 10 суток, а матери, которой и принадлежал автомобиль, был назначен штраф в 30 тысяч рублей», — прокомментировал Ильенко.