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12:25 (мск), источник: Uralpress.ru

В Аше неизвестный напал с ножом на полицейского

В Аше (Челябинская область) неизвестный напал с ножом на полицейского. Возбуждено уголовное дело. Ведется розыск нападавшего.

Приволжским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту вооруженного нападения на сотрудника транспортной полиции.

Установлено, что 12 ноября на железнодорожной станции Аша неизвестный мужчина нанес сотруднику Уфимского линейного управления на транспорте МВД России несколько ножевых ранений и скрылся.

«Создана следственное — оперативная группа, в состав которой вошли следователи и криминалисты аппарата управления, а также сотрудники полиции. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, ведется розыск подозреваемого», — сообщает пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте.

Уголовный закон за совершение указанного преступления предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Приметы нападавшего: мужчина, среднего телосложения, возраст 30−35 лет, рост 165−170 сантиметров, славянской внешности, лицо смуглое, бритое, брови черные, дугообразные, глаза темного цвета, нос прямой, крылья носа узкие, щеки впалые, одетый в кожаную куртку коричневого цвета, темные джинсы, темная спортивная вязаная шапка.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, следует обратиться по телефону ‎8−987−624−80−65, ‎+7 (347) 273−90−77 или любым другим возможным способом.

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