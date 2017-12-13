В Прикамье замначальника колонии получил взятку ружьем

Уголовное дело против бывшего сотрудника ИК 38 рассмотрели в городском суде Березников.

По данным следствия, преступление совершено в декабре 2016 года. Находясь в пермском оружейном магазине, 31-летний заместитель начальника ИК 38, получил взятку в виде охотничьего ружья вместе с принадлежностями к нему на общую сумму более 24 тысяч рублей. Оружие было получено от осужденного за представленные ему поощрения в виде длительных свиданий с женой.

Во время судебного процесса подсудимый полностью признал себя виновным по всем статья обвинения, но от дачи показаний в суде отказался, воспользовавшись 51 статьей Конституции РФ.

О преступной сделке заключенной между должностным лицом и осужденным стало известно управлению собственной службы безопасности ГУФСИН. Офицеру ничего не оставалось делать, как самому прийти к начальнику исправительного учреждения и доложить о том, что он получил от осужденного ценный подарок. Однако за что и по какому поводу — он не объяснил. Следственным отделом по городу Березники СУ СК РФ по Пермскому краю в отношении замначальника по безопасности ИК 38 было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ — «получение взятки» и «злоупотребление должностными полномочиями». В ходе расследования обвиняемый был отстранен от занимаемой должности, а затем уволен.

Сейчас он работает в охранной фирме. У молодого мужчины дома жена, маленький ребенок и два кредита, один из которых — ипотечный.

Гособвинитель Олег Ташкинов в суде заявил, что вина подсудимого в ходе судебных разбирательств полностью доказана свидетельскими показаниями и письменными доказательствами.

При назначении наказания прокурор просил суд учесть смягчающие вину подсудимого обстоятельства — полное признание вины, явку с повинной и наличие на иждивении малолетнего ребенка.