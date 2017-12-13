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13:01 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре дело о ДТП с дорожными рабочими на Дзержинского передали в прокуратуру

В Краснодаре завершили расследование дела об аварии на улице Дзержинского с дорожными рабочими.

Источник: ЮГА.ру

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края порталу Юга.ру сообщили, что дело о ДТП передали в надзорное ведомство для утверждения обвинения.

Как сообщали Юга.ру, подозреваемый в ДТП 18-летний Александр Семенов находится под домашним арестом.

Авария произошла 29 июня. По версии следствия, пьяный Семенов, которому тогда было 17 лет, за рулем Land Rover сбил пятерых дорожных рабочих на улице Дзержинского. Один человек погиб, четверо пострадали. Оказалось, что за рулем внедорожника был сын бывшего начальника УВД по Краснодару Александра Семенова и действующего депутата городской думы Краснодара Ольги Семеновой.

Адвокат юноши обвиняемого просил следствие о том, чтобы применить к обвиняемому меру в виде назначения штрафа вместо ограничения свободы. Дело вернули на доследование.

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