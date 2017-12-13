В Краснодаре дело о ДТП с дорожными рабочими на Дзержинского передали в прокуратуру

Источник: ЮГА.ру

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края порталу Юга.ру сообщили, что дело о ДТП передали в надзорное ведомство для утверждения обвинения.

Как сообщали Юга.ру, подозреваемый в ДТП 18-летний Александр Семенов находится под домашним арестом.

Авария произошла 29 июня. По версии следствия, пьяный Семенов, которому тогда было 17 лет, за рулем Land Rover сбил пятерых дорожных рабочих на улице Дзержинского. Один человек погиб, четверо пострадали. Оказалось, что за рулем внедорожника был сын бывшего начальника УВД по Краснодару Александра Семенова и действующего депутата городской думы Краснодара Ольги Семеновой.