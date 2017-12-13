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13:11 (мск), источник: Калининград.Ru

УМВД: В Калининграде спортсмен выращивал в своём особняке коноплю

В областном центре спортсмена подозревают в хранении и употреблении наркотиков. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию поступила информация о том, что 22-летний владелец особняка выращивает дома коноплю. Спортсмен-любитель также приглашал в коттедж знакомых для совместного употребления марихуаны и гашиша.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков пришли к молодому человеку вместе с бойцами спецназа «Гром». «Визит полицейских застал хозяина жилища и его приятеля врасплох — за употреблением марихуаны. В одной из комнат полицейские обнаружили пакет с наркотическим средством и приспособления для его употребления», — рассказали в ведомстве.

В доме обнаружили ещё одного мужчину. При обыске полицейские нашли у него гашиш.

В отношении спортсмена возбудили дело по части 2 статьи 228 УК РФ — «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». За подобное преступление предусмотрено до 10 лет лишения свободы. Мужчине, у которого обнаружили гашиш, грозит до трёх лет колонии.

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