Дело о похищении вице-мэра Воронежа Вадима Кстенина снова дошло до суда

Начало его рассмотрения было назначено в Советском районном суде на среду, 13 декабря, но не состоялось в связи с отсутствие доставки подсудимых. История получила огласку из-за статуса потерпевшего Вадима Кстенина — до декабря 2015 года главы департамента ЖКХ региона, а сейчас первого вице-мэра Воронежа по городскому хозяйству.

За похищение человека и вымогательство будут судить троих жителей Ингушетии — Руслана Котиева (Алмазова — по поддельным документам), а также Алихана и Магомеда Котиевых.

События, которые легли в основу дела, случились ещё в мае 2015 года. Через год начался судебный процесс над двумя обвиняемыми в похищении, но суд почти сразу же вернул дело на доследование. Позже, в июле 2016 года, поймали Руслана Котиева (Алмазова), который сбежал сразу после задержания и скрывался от следствия.

Согласно обвинению, Руслан Котиев (Алмазов) спланировал нападение на Вадима Кстенина вместе с земляками — Алиханом Котиевым и Магомедом Котиевым. Уроженцы Ингушетии купили наручники, шапку и «предмет, похожий на пистолет». У Котиева было поддельное удостоверение пенсионера МДВ на имя Руслана Алмазова.

Похищение случилось 29 мая 2015 года. Руслан Котиев вместе с Алиханом и Магомедом приехал на мойку на улице Любы Шевцовой, которой пользовался водитель служебного автомобиля Кстенина. Котиевы затолкали водителя Владимира Воронина в Toyota Highlander и забрали ключи. За руль сел Руслан Котиев, его пособники держали водителя на заденем сиденье.

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Вадима Кстенина, который вышел из дома, чтобы ехать на работу, затолкали в автомобиль и отвезли его в лесной массив на улице 9 Января. Там Котиев (Алмазов) «заявил, что Кстенина “заказали”, и пообещал передать его третьим лицам». Потом организатор нападения потребовал от чиновника 5 млн долларов (по курсу мая 2015 года — 261,5 млн рублей). Кстенин заявил, что таких денег у него нет. В итоге похититель согласился на 5 млн рублей. Мужчины договорились встретиться у моста в селе Ступино Рамонского района. Котиевы забрали 108 тыс. рублей, принадлежавшие главе департамента ЖКХ, а Кстенин и водитель поехали домой к чиновнику, где их уже ждали полицейские. В тот же день Котиевых в ходе спецоперации задержали силовики.

Во время первого процесса Алихан и Магомед Котиевы отвергли обвинения в похищении человека и вымогательстве, но подтвердили, что действительно ездили с Вадимом Кстениным в лес. Они рассказали, что приехали за зерном, а Руслан Котиев использовал их «втёмную». В силу национальных традиций мужчины не могли отказать старшему земляку.

У Вадима Кстенина, которого успели допросить во время первого процесса, свой взгляд на ситуацию. При этом чиновник явно старается минимизировать огласку того неприятного случая. К слову, Кстенин долгое время находился под постоянной охраной, так как организатор нападения был в бегах.

В позициях всех сторон будет разбираться суд. Продолжение судебного процесса назначили на конец декабря.