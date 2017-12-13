В Самаре автобус сбил на «зебре» школьника
Ребенок с травмой головы в больнице.
Ребенок с травмой головы в больнице.
В одну из больниц Самары привезли ребенка. 12-летнего подростка сбил автобус.
Произошло ДТП в третьем часу дня во вторник, 12 декабря, на Московском шоссе. Ребенок перебегал проезжую часть по «зебре», когда его сбил водитель «Hyundai County». Автобус ехал со стороны 19 километра к поселку Мехзавод.
Рядом с подростком не было взрослых, уточнили в ГУ МВД России по Самарской области.
Школьник пострадал. У него травма головы.
По факту ДТП полиция проводит проверку.
Всего 12 декабря на дорогах региона произошло 15 аварий. Пострадали 17 человек. Среди них четверо детей. К счастью, никто не погиб.