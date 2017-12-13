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12:17 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре автобус сбил на «зебре» школьника

Ребенок с травмой головы в больнице.

В одну из больниц Самары привезли ребенка. 12-летнего подростка сбил автобус.

Произошло ДТП в третьем часу дня во вторник, 12 декабря, на Московском шоссе. Ребенок перебегал проезжую часть по «зебре», когда его сбил водитель «Hyundai County». Автобус ехал со стороны 19 километра к поселку Мехзавод.

Рядом с подростком не было взрослых, уточнили в ГУ МВД России по Самарской области.

Школьник пострадал. У него травма головы.

По факту ДТП полиция проводит проверку.

Всего 12 декабря на дорогах региона произошло 15 аварий. Пострадали 17 человек. Среди них четверо детей. К счастью, никто не погиб.

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