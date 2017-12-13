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12:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Эксперты подтвердили, что новосибирец, расстрелявший любовницу, не был в состоянии аффекта

Процесс по делу об убийстве женщины продолжается. Подсудимому грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Эксперты проверили состояние новосибирца, расстрелявшего женщину на улице Богдана Хмельницкого. Как рассказала Радио «Комсомольская правда» старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова, обвиняемый не был в состоянии аффекта.

Напомним, женщина стала жертвой преступника 15 февраля этого года. Около 8 часов утра она вышла из дома. Когда проходила мимо соседнего дома, из припаркованного автомобиля вышел пьяный сосед и дважды выстрелил из ружья. Очевидцем происшествия стал дворник, он вызвал врачей, но пострадавшую спасти не удалось.

Как потом выяснилось, 37-летняя женщина ушла от своего любовника, поскольку тот был женат. Не простив расставания, он спланировал убийство. Без матери осталась 12-летняя девочка.

Судебный процесс по этому делу продолжается.

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