Эксперты подтвердили, что новосибирец, расстрелявший любовницу, не был в состоянии аффекта

Эксперты проверили состояние новосибирца, расстрелявшего женщину на улице Богдана Хмельницкого. Как рассказала Радио «Комсомольская правда» старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова, обвиняемый не был в состоянии аффекта.

Напомним, женщина стала жертвой преступника 15 февраля этого года. Около 8 часов утра она вышла из дома. Когда проходила мимо соседнего дома, из припаркованного автомобиля вышел пьяный сосед и дважды выстрелил из ружья. Очевидцем происшествия стал дворник, он вызвал врачей, но пострадавшую спасти не удалось.

Как потом выяснилось, 37-летняя женщина ушла от своего любовника, поскольку тот был женат. Не простив расставания, он спланировал убийство. Без матери осталась 12-летняя девочка.