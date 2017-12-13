В Перми пропал 43-летний Юрий Цих
Мужчина ушёл из дома днём 11 декабря, и не вернулся.
Мужчина ушёл из дома днём 11 декабря, и не вернулся.
В Кировском районе Перми пропал 43-летний Юрий Цих.
По словам сестры пропавшего, дома никаких ссор не было, но были бытовые трудности, которые он переживал. Ночь с 10 на 11 декабря он не спал, сидел за компьютером. На следующий день около 13.00 ушёл из дома на улице Судозаводской в неизвестном направлении, и не вернулся.
«У нас нет предположений, где он может находиться. Обращались в скорую помощь, но там сведений о нём тоже нет. Странно, что он оставил дома телефон, но
В ГУ МВД подтвердили, что 12 декабря от родственников в полицию поступило заявление о том, что Юрий Цих пропал.
Мужчина был одет в
Дома возвращения Юрия ждёт жена и сын и дочь школьного возраста.