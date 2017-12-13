В Перми пропал 43-летний Юрий Цих

Источник: Аргументы и факты

В Кировском районе Перми пропал 43-летний Юрий Цих.

По словам сестры пропавшего, дома никаких ссор не было, но были бытовые трудности, которые он переживал. Ночь с 10 на 11 декабря он не спал, сидел за компьютером. На следующий день около 13.00 ушёл из дома на улице Судозаводской в неизвестном направлении, и не вернулся.

«У нас нет предположений, где он может находиться. Обращались в скорую помощь, но там сведений о нём тоже нет. Странно, что он оставил дома телефон, но sim-карты в нём нет. Звоним ему на этот номер, но абонент находится вне зоны действия сети», — рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» сестра пропавшего Юлия Цих.

В ГУ МВД подтвердили, что 12 декабря от родственников в полицию поступило заявление о том, что Юрий Цих пропал.

Мужчина был одет в тёмно-синий пуховик, синие джинсы и серую шапку. Всех, что что-либо знает о месте нахождения пропавшего или владеет другой информацией о нём. Просят позвонить по номеру 89523385850 или в полицию (на 02 или 102).