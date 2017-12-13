В Татарстане при столкновении двух автомобилей пострадали четыре человека
13 декабря утром в Алексеевском районе Татарстана на 90 километре трассы Казань — Оренбург произошло
13 декабря утром в Алексеевском районе Татарстана на 90 километре трассы Казань — Оренбург произошло
Столкновение оказалась серьезным. Участникам аварии потребовалась экстренная медицинская помощь.
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Так, одного пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в Алексеевскую ЦРБ, еще трех пострадавших доставили в Чистопольскую ЦРБ. Их состояние оценивается как «средней степени тяжести».
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