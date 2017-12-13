В Татарстане при столкновении двух автомобилей пострадали четыре человека

По уточнению пресс-службы Минздрава Татарстана, в аварии пострадали четыре человека. Всех их с места происшествия в срочном порядке госпитализировали.

Так, одного пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в Алексеевскую ЦРБ, еще трех пострадавших доставили в Чистопольскую ЦРБ. Их состояние оценивается как «средней степени тяжести».