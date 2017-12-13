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12:52 (мск), источник: Комсомольская правда

В Татарстане при столкновении двух автомобилей пострадали четыре человека

13 декабря утром в Алексеевском районе Татарстана на 90 километре трассы Казань — Оренбург произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Источник: Комсомольская правда

Столкновение оказалась серьезным. Участникам аварии потребовалась экстренная медицинская помощь.

По уточнению пресс-службы Минздрава Татарстана, в аварии пострадали четыре человека. Всех их с места происшествия в срочном порядке госпитализировали.

Так, одного пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в Алексеевскую ЦРБ, еще трех пострадавших доставили в Чистопольскую ЦРБ. Их состояние оценивается как «средней степени тяжести».

Подробности дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

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