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15:17 (мск), источник: Клопс.ru

На проспекте Победы в Калининграде ночью зарезали мужчину

В Калининграде ночью на среду, 13 декабря, зарезали 34-летнего мужчину. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.

Убийство произошло в 0:40 в квартире одного из домов на проспекте Победы. По данным источника, 34-летний мужчина скончался от ножевого ранения до приезда медиков.

В региональном СКР информацию подтвердили, сообщив, что на место выезжал следователь. Тело погибшего направлено на судебно-медицинское исследование. Обстоятельства трагедии уточняются — о них обещали сообщить позднее.

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