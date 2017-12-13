На проспекте Победы в Калининграде ночью зарезали мужчину
В Калининграде ночью на среду, 13 декабря, зарезали 34-летнего мужчину. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.
В Калининграде ночью на среду, 13 декабря, зарезали 34-летнего мужчину. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.
Убийство произошло в 0:40 в квартире одного из домов на проспекте Победы. По данным источника, 34-летний мужчина скончался от ножевого ранения до приезда медиков.
В региональном СКР информацию подтвердили, сообщив, что на место выезжал следователь. Тело погибшего направлено на