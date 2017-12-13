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12:47 (мск), источник: Интерфакс

Густой туман стал причиной многочасовой задержки двух рейсов из Магнитогорска в Москву

Челябинск. 13 декабря. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Два рейса в Москву были задержаны в аэропорту Магнитогорска (Челябинская область) в среду утром более чем на девять часов.

В справочной аэропорта Магнитогорска агентству «Интерфакс-Урал» сообщили, что рейс во «Внуково» должен был вылететь в 4:00 по местному времени (2:00 мск), но из-за метеоусловий был отправлен в 13:20.

Рейс второго воздушного судна, в «Шереметьево», был запланирован на 5:15 по местному времени (3:15 мск). Теперь, согласно расписанию, вылет воздушного судна намечен на 14:40, сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что рейсы самолетов были задержаны из-за густого тумана.

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