Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: В Рунете удивлены размером наследства Броневого
10 главных ошибок в питании за всю историю человечества
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии певицы Леры Массквы
Центробанк может купить у ВТБ небоскреб в «Москва-Сити»
Нетребко в блестящей шапке и клетчатом пальто гуляет в Милане
Помолвка с небомКак готовят будущих летчиц
США приняли решение по Порошенко и Саакашвили - Царев
США похвалили Россию за надувные танки - СМИ США
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
Актер Александр Солдатов умер в возрасте 45 лет — СМИ
Джоли прогулялась по рынку в кардигане без белья
СМИ: Дакота Джонсон встречается с Крисом Мартином
Кайли Миноуг блистала на красной дорожке в Сиднее
Пересильд составила Абрамовичу компанию в Большом театре - СМИ
От рака умер актер Александр Солдатов — СМИ
Назван телеканал, обогнавший "Первый" по популярности у зрителей
Горбачев ответил на слова посла США о его внучке
Фоторепортажи
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
10В Москве открылась выставка SUPERPUTIN
13:06 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи экстренно сел вертолет

В Сочи 13 декабря на территории городского водозабора экстренно сел вертолет.

По предварительным данным, частный вертолет Robinson приземлился на левобережной территории водозабора реки Мзымта около 10:00. Люди не пострадали и водозаборные сооружения не повреждены, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе МУП «Водоканал».

Вся система работает на данный момент в штатном режиме.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Плюсы и минусы парка Галицкого
41 факт о Рамзане Кадырове
Госдума установила ежемесячные выплаты при рождении первенца
Россия создаст в Сирии полноценную военно-морскую базу
Снова «все включено»: когда российские туристы вернутся в Египет
Путин повысил оклады федеральных чиновников
Роспотребнадзор проверяет сообщения о «пластиковом рисе»
Суд вынес приговор участникам теракта в Буденновске
Медведеву предложили ввести квоту на российские вина в магазинах
Спорт
Олимпийский рейс: 200 россиян поедут в Пхенчхан Выполнить нормативы недостаточно - их кандидатуру еще должен одобрить Международный олимпийский комитет
Авто
Трое россиян купили автомобили за 240 миллионов рублей каждый Как сообщил операционный директор люксового подразделения группы компаний «Авилон» Вагиф Бикулов, гиперкар Bugatti Chiron передали первому клиенту из России
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
«Бабий бунт» закрыли из-за недовольства зрителей Бузовой По словам сотрудника редакции шоу, проект «не зашел» и его действительно закрывают
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Санкт-Мориц в Швейцарии возглавил рейтинг курортов по цене недвижимости
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Леди
Женщина, одевавшая Голливуд: 8 фактов об Эдит Хед Эдит Хед — самый титулованный и известный художник по костюмам в мире. За свою долгую жизнь она поработала почти со всеми голливудскими звездами
Дети
7 веселых новогодних закусок для детей Канапе — маленькие бутерброды «на один укус» — прекрасная закуска для новогоднего стола. Для детей предлагаем сделать их необычными. Возможно, попробовав «пингвина» из маслин или «ёлочку» с гуакамоле, дети — которые часто бывают консерваторами в еде — откроют для себя новые вкусы.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь