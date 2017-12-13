В Сочи экстренно сел вертолет
В Сочи 13 декабря на территории городского водозабора экстренно сел вертолет.
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В Сочи 13 декабря на территории городского водозабора экстренно сел вертолет.
По предварительным данным, частный вертолет Robinson приземлился на левобережной территории водозабора реки Мзымта около 10:00. Люди не пострадали и водозаборные сооружения не повреждены, сообщили порталу Юга.ру в
Вся система работает на данный момент в штатном режиме.