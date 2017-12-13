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13:25 (мск), источник: "Российская газета"

Жителя Кубани будут судить за неуплату налогов в 1,6 млрд рублей

В суд передали дело в отношении 35-летнего жителя Курганинского района Краснодарского края, которого заподозрили в неуплате налогов на общую сумму более 1,6 миллиарда рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, мужчина обвиняется в совершении 28 преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 199 УК РФ, пунктом «б» части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в крупном и особо крупном размерах), а также частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

— С 2011 года по 2015-й обвиняемый обращался к своим знакомым, не осведомленным о его преступных намерениях, с предложением учредить от их имени организации. Получая согласие, он регистрировал на знакомых предприятия, осуществляющие деятельность в сфере купли-продажи сельскохозяйственной продукции. Фактическим руководителем фирм являлся он сам. Далее мужчина закупал продукцию у колхозов без налога на добавленную стоимость, а продавал с налогом, — рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. — Предоставляя в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость, обвиняемый завышал сумму налоговых вычетов, и тем самым вносил ложные сведения. В результате он уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 1 миллиард 600 миллионов рублей.

Кроме того, в 2013 году фигурант дела предоставил в налоговую инспекцию уточненную декларацию, внеся в нее заведомо ложные сведения якобы о наличии у одной из возглавляемых им организаций права на возмещение из бюджета РФ НДС более чем 90 миллионов рублей. Однако довести преступную схему до конца мужчина не смог, поскольку данный факт был выявлен сотрудниками налоговой службы в ходе проведенной проверки.

Следователем наложен арест на имущество и банковские счета обвиняемого на сумму свыше 800 миллионов рублей.

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