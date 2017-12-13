Жителя Кубани будут судить за неуплату налогов в 1,6 млрд рублей
В суд передали дело в отношении 35-летнего жителя Курганинского района Краснодарского края, которого заподозрили в неуплате налогов на общую сумму более 1,6 миллиарда рублей.
В суд передали дело в отношении 35-летнего жителя Курганинского района Краснодарского края, которого заподозрили в неуплате налогов на общую сумму более 1,6 миллиарда рублей.
Как сообщили в
— С 2011 года по 2015-й обвиняемый обращался к своим знакомым, не осведомленным о его преступных намерениях, с предложением учредить от их имени организации. Получая согласие, он регистрировал на знакомых предприятия, осуществляющие деятельность в сфере
Кроме того, в 2013 году фигурант дела предоставил в налоговую инспекцию уточненную декларацию, внеся в нее заведомо ложные сведения якобы о наличии у одной из возглавляемых им организаций права на возмещение из бюджета РФ НДС более чем 90 миллионов рублей. Однако довести преступную схему до конца мужчина не смог, поскольку данный факт был выявлен сотрудниками налоговой службы в ходе проведенной проверки.
Следователем наложен арест на имущество и банковские счета обвиняемого на сумму свыше 800 миллионов рублей.