В Перми таможенники изъяли из продажи поддельные вещи дорогих брендов

Вещи с логотипами дорогих брендов изъяли таможенники в одном из магазинов Свердловского района Перми. Они обнаружили одежду, обувь и аксессуары от Chanel, Louis Vuitton, Hermes без подтверждающих документов.

Сотрудники Пермской таможни совместно с ГУ МВД России по Пермскому краю и прокуратурой Свердловского района Перми провели проверку пермских магазинов с целью найти товары с признаками нарушения права интеллектуальной собственности. В одной из торговых точек они нашли одежду, обувь, кошельки, сумки, ремни, бейсболки с логотипами дорогих брендов: Chanel, Louis Vuitton, Hermes, New Balance, Bosco, Apple. Продавец товаров не смог предоставить документы на право использования товарных знаков известных фирм.