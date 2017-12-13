В горно-лесной местности под Симферополем упала пожилая женщина

После получения сообщения о происшествии, к месту были направлены спасатели и техника. По прибытии сотрудники «Крым-СПАС» обнаружили, что жительница крымской столицы подскользнулась и упала на сложном участке рельефа и травмировала левую ногу. Пострадавшей оказали первую помощь, после чего на специальных носилках транспортировали ее к машине скорой помощи.
Начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов в очередной раз подчеркнул, что излишняя самоуверенность в своих силах и неадекватная оценка ландшафтных условий зачастую приводит к трагичным последствиям.
«Каждому стоит знать, что горно-лесная местность — это не только природная красота, но и опасность для здоровья и жизни человека, при несоблюдении основных правил поведения», — подчеркнул глава крымского МЧС.
В МЧС просят помнить о правилах безопасного поведения в горно-лесной местности и на скальных участках. А для тех, кто отправляется в горы на короткую прогулку рекомендуют, спасатели рекомендуют надеть удобную обувь и взять с собой средства связи, карту, фонарик, запас воды и пищи. Перед выходом на туристический маршрут следует обязательно зарегистрировать свою группу в Главном управлении МЧС России по Республике Крым либо в подразделениях МЧС России. Данная процедура позволит оперативно оказать необходимую помощь в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.