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18:07 (мск), источник: РИА Крым

В горно-лесной местности под Симферополем упала пожилая женщина

СИМФЕРОПОЛЬ. 13 дек — РИА Новости Крым. Крымские спасатели помогли пожилой женщине, которая упала и травмировала ногу в окрестностях дачного кооператива «Горный сокол» в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

Источник: РИА "Новости"

После получения сообщения о происшествии, к месту были направлены спасатели и техника. По прибытии сотрудники «Крым-СПАС» обнаружили, что жительница крымской столицы подскользнулась и упала на сложном участке рельефа и травмировала левую ногу. Пострадавшей оказали первую помощь, после чего на специальных носилках транспортировали ее к машине скорой помощи.

Начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов в очередной раз подчеркнул, что излишняя самоуверенность в своих силах и неадекватная оценка ландшафтных условий зачастую приводит к трагичным последствиям.

«Каждому стоит знать, что горно-лесная местность — это не только природная красота, но и опасность для здоровья и жизни человека, при несоблюдении основных правил поведения», — подчеркнул глава крымского МЧС.

В МЧС просят помнить о правилах безопасного поведения в горно-лесной местности и на скальных участках. А для тех, кто отправляется в горы на короткую прогулку рекомендуют, спасатели рекомендуют надеть удобную обувь и взять с собой средства связи, карту, фонарик, запас воды и пищи. Перед выходом на туристический маршрут следует обязательно зарегистрировать свою группу в Главном управлении МЧС России по Республике Крым либо в подразделениях МЧС России. Данная процедура позволит оперативно оказать необходимую помощь в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.

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