В горно-лесной местности под Симферополем упала пожилая женщина

Источник: РИА "Новости"

После получения сообщения о происшествии, к месту были направлены спасатели и техника. По прибытии сотрудники «Крым-СПАС» обнаружили, что жительница крымской столицы подскользнулась и упала на сложном участке рельефа и травмировала левую ногу. Пострадавшей оказали первую помощь, после чего на специальных носилках транспортировали ее к машине скорой помощи.

Начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов в очередной раз подчеркнул, что излишняя самоуверенность в своих силах и неадекватная оценка ландшафтных условий зачастую приводит к трагичным последствиям.

«Каждому стоит знать, что горно-лесная местность — это не только природная красота, но и опасность для здоровья и жизни человека, при несоблюдении основных правил поведения», — подчеркнул глава крымского МЧС.